Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Продължават да постъпват още сигнали от притеснени клиенти на козметичните студиа

записи втори козметичен салон бургас открити порнографски сайтове
Снимка: БТА
Близо 120 видеоклипа със заснети клиентки от два козметични салона в Бургас по време на процедури по лазерна епилация са свалени от интернет пространството. Това обявиха на брифинг от полицията и прокуратурата в морския град във връзка с изтеклите записи от камери в салоните за красота.

Все още няма задържани и не е ясно кой е разпространил кадрите. Иззети са DVR устройства, хардискове, телефони, компютърни конфигурации от двата салона и от три домашни адреса на хора, свързани с търговските обекти.

В МВР и прокуратурата продължават да постъпват сигнали от притеснени клиенти на козметичните студиа, но към момента други обекти на територията на Бургас не се разследват.

