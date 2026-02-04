Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота

Близо 120 видеоклипа със заснети клиентки от два козметични салона в Бургас по време на процедури по лазерна епилация са свалени от интернет пространството. Това обявиха на брифинг от полицията и прокуратурата в морския град във връзка с изтеклите записи от камери в салоните за красота.

Все още няма задържани и не е ясно кой е разпространил кадрите. Иззети са DVR устройства, хардискове, телефони, компютърни конфигурации от двата салона и от три домашни адреса на хора, свързани с търговските обекти.

В МВР и прокуратурата продължават да постъпват сигнали от притеснени клиенти на козметичните студиа, но към момента други обекти на територията на Бургас не се разследват.