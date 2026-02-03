БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за...
Чете се за: 04:15 мин.
Убийството в Петрохан: Полицията е установила...
Чете се за: 06:50 мин.
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 05:00 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Довиждане на шейховете

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Запази
Довиждане на шейховете
Слушай новината

Кристиано Роналдо винаги е имал особено влияние върху първенствата, в които се подвизава. Точно така – върху първенствата, не върху отборите. Защото фигурата му е толкова значима за световния футбол, че е напълно нормално той да привлича винаги колосално внимание. Интерсът към шампионата на Саудитска Арабия се повиши рязко, когато се разбра, че КР7 ще предприеме авантюристичния ход да замине за Близкия Изток. И всичко вървеше според очакванията може би до тази седмица. Когато португалецът изрази бурно негодуванието си от преминаването на Карим Бензема от Ал Итихад в основния претендент за титлата Ал Хилал. Без трансферна сума. Мотивът на Роналдо е, че Ал Хилал се ползва с привилегии и получава помощ от извънфутболни сили, за да спечели титлата, а Ал Насър – тимът на Роналдо – не е направил някакви особени инвестиции за освежаване и подобряване на състава си. Ясно е, всеки иска да спечели. Какво остава пък за Кристиано Роналдо, в чието ДНК се намира и кодът на успеха.

В понеделник 40-годишният нападател, който преследва чудовищния си гол номер 1000 на клубно и национални ниво, не беше в състава на Ал Насър за двубоя от вътрешното първенство. И причината не беше контузия, нито лоша форма, нито неразположение. Просто е недоволен, макар това да не е официално обявено, защото би ударило по репутацията на доста по-солидни клубове от Ал Насър. Друг е въпросът дали в Саудитска Арабия биха се впечатлили чак толкова. Да, Роналдо иска да продължи да играе още около една година, за да може да покори мечтаната кота „1000“, но дали и осъзнава, че вероятно вече не се намира в най-златните си години и опашката, която ще се оформи за негов евентуален подпис, няма да е заради сегашните му способности на терена, а заради финансовата изгода, която би имал всеки клуб при хипотитчено парафиране с португалеца?

А и как само звучи тезата му:

„Не съм доволен, че конкурентът на моя клуб подписа с бившия ми съотборник Реал Мадрид!“.

Това звучи по-скоро като обидено дете, а не като най-великия голмайстор в историята на играта.

При всяко положение ситуацията изглежда доста интересна и очевидно Кристиано е готов за европейска лебедова песен. Защото тази в Близкия Изток не му приляга, а и е едва ли вече го съблазнява чак толкова солидно във финансов план, особено като самият той вече отчита, че краят е близо.

Иначе в последния ден от трансферния прозорец имаше достатъчно примери за това как играчи могат да се обидят на клубовете си, защото вероятно са желали да бъдат продадени, но ще поставят професионализма над личните си щения. Дуайт МакНийл вече се виждаше като играч на Кристал Палас, но сделка с Евертън така и не се получи, защото ... Жан-Филип Матета не беше продаден на Милан. Изведнъж лондончани размислиха и макар трансферът да беше вече почти финализиран, документите така и не бяха предоставени в упоменатите срокове и фланговият футболист ще продължи да носи фланелката на „карамелите“, пък Палас обмислят взимане под наем с опция за закупуване през лятото.

В пространството се появиха доста слухове за евентуалното преминаване на Сандро Тонали от Нюкасъл в Арсенал. Дим без огън няма, но доста загадъчно слуховете не бяха отречени почти до края на трансферния прозорец. Колкото и конспиративно да звучи това.

Така че – намират се и по-сериозни аргументи да се разсърдиш от това, че твой опонент е подписал с бивш твой съотборник.

#Ал Насър #Кристиано Роналдо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
1
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
2
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до...
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
3
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от...
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за "Евровизия"
4
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
6
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Световен футбол

Фенербахче обвини Ал Итихад за проваления трансфер на Канте
Фенербахче обвини Ал Итихад за проваления трансфер на Канте
Роналдо обмисля раздяла с Ал-Насър Роналдо обмисля раздяла с Ал-Насър
Чете се за: 00:50 мин.
Бензема смени клуба в Саудитска Арабия Бензема смени клуба в Саудитска Арабия
Чете се за: 01:25 мин.
Марин Петков с емоционално обръщение при раздялата с Левски Марин Петков с емоционално обръщение при раздялата с Левски
Чете се за: 02:52 мин.
Сен-Максимен напусна Клуб Америка след расистки атаки срещу децата му Сен-Максимен напусна Клуб Америка след расистки атаки срещу децата му
Чете се за: 02:40 мин.
Кристиано Роналдо отново бележи за успех на Ал-Насър Кристиано Роналдо отново бележи за успех на Ал-Насър
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори Политически консултации: За президента Йотова общата цел е провеждането на честни избори
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет До какви опасности могат да доведат предизвикателствата към децата в интернет
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
Задържаха мъж и жена, изтезавали животни, за да продават видеата
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Съдът отмени условната присъда на прокурорския син от Перник
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Референдум": Неизпълнените обещания най-много отблъскват...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ