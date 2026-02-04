БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за Украйна

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Запази
енергийно примирие ndash настъпи паузата войната украйна
Слушай новината

Държавите от ЕС постигнаха днес съгласие по правната рамка за предоставянето на 90 милиарда евро финансова подкрепа за Украйна за тази и следващата година. Решението за заема беше взето в края на миналата година от лидерите от страните от ЕС. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват в гаранциите, свързани със заема.

Ако Европейският парламент също одобри правната рамка, изплащането на първия транш от заема за Украйна може стане в началото на второто тримесечие на годината.

Заемът ще бъде финансиран чрез заеми от ЕС на капиталовите пазари и ще бъде обезпечен от бюджета на ЕС. Заемите ще станат изискуеми едва след като Русия плати военни репарации на Украйна. Очакванията са финансирането да помогне за укрепване не само на украинската, на и на европейската отбранителна промишленост.

Съгласно предложената рамка ЕС ще предостави финансиране на Украйна по два начина:

- 30 милиарда евро ще бъдат предоставени като макроикономическа подкрепа за Украйна, насочена чрез макрофинансова помощ (МФП) или реализирана чрез Механизма за Украйна - специалния инструмент на ЕС за предоставяне на стабилна и предвидима финансова подкрепа на Украйна.

- 60 милиарда евро ще бъдат използвани за инвестиции в отбранителната промишленост и закупуване на военно оборудване. Финансирането ще даде на Украйна важен и навременен достъп до отбранителни продукти както от украинската, така и от европейската отбранителна промишленост.

Финансирането ще бъде обвързано със строги условия, които Украйна ще трябва да спазва като зачитане на върховенството на закона и борба с корупцията.

Отбранителни продукти по принцип следва да се закупуват само от компании в ЕС, Украйна или страните от Европейското икономическо пространство (EИП). В случай, че военните нужди на Украйна изискват спешна доставка на отбранителен продукт, който не е наличен в ЕС, Украйна или държава от ЕИП, ще се прилага набор от целенасочени дерогации.

За да се осигурят най-благоприятните условия на заема и да се управлява устойчивостта на дълга на Украйна, се планира разходите за лихви по заема да бъдат покрити от бюджета на ЕС.

Това няма да окаже влияние върху бюджетните вноски на Чехия, Унгария и Словакия, които избраха да не участват в засиленото сътрудничество.

Според предварителните прогнози на МВФ, общите очаквани нужди от финансиране на Украйна за периода 2026 - 2027 г. възлизат на 135,7 млрд. евро, при условие че война на Русия ще приключи още през 2026 г. Очаква се освен ЕС финансиране за Украйна да осигурят и страните от Г-7.

# подкрепа за Украйна #заем за Украйна #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
2
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
3
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
4
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
5
Лудогорец матира Левски и отпътува със Суперкупата за Разград
Повишението на температурите продължава, но ще има и отрицателни максимални температури
6
Повишението на температурите продължава, но ще има и отрицателни...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Европа

ЕП възобновява работата по търговското споразумение със САЩ
ЕП възобновява работата по търговското споразумение със САЩ
Папа Лъв XIV призова Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ" Папа Лъв XIV призова Русия и САЩ да подновят договора "Нов СТАРТ"
Чете се за: 01:37 мин.
Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби Приключи първият ден от тристранните преговори за Украйна в Абу Даби
Чете се за: 00:47 мин.
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна В Абу Даби започна втори кръг тристранни преговори за Украйна
Чете се за: 06:05 мин.
Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор Естонските власти задържаха кораб по подозрения, че е свързан с контрабанда от Еквадор
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната (ОБЗОР)
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже? Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за служебен премиер следващата седмица
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Властите в Испания смятат да забранят социалните мрежи за тийнейджъри
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Жертвите на досиетата "Епстийн" – премахнаха...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ