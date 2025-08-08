Контузия отказа Янаки Милев на четвъртфиналите в Бон

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър" в Бон (Германия) с награден фонд 91 250 евро.

Контузия попречи на Милев да вземе пълноценно участие в срещата и го принуди да се откаже при резултат 0:6, 0:3 срещу Тимофей Скатов (Казахстан).

Българинът има разтежение на бедрото, което поставя под сериозен въпрос и участието му на турнирите от сериите "Чалънджър" в София. Утре Милев ще премине медицински преглед, след който ще стане ясно дали ще може да играе на предстоящите два турнира на Българския национален WINBET тенис център в София.

Той получи "уайлд кард" от организаторите за квалификациите за първия турнир в София. Пресявките на АТП Чалънджър 50 надпреварата в столицата с награден фонд 54 хиляди евро започват в неделя.

Янаки Милев се представи силно на турнира в Бон, като записа четири победи, от които две в квалификациите. Той постигна успехи над номер 105 в световната ранглиста Елмер Мьолер (Дания) и над Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от "Ролан Гарос".

Българинът заработи 16 точки за световната ранглиста и 2635 евро. Това беше първи четвъртфинал за него на сингъл на турнири от сериите "Чалънджър".