Кристиан Колоко изравни рекорд за сезона в Евролигата

Кристиан Колоко изравни рекорда от пет чадъра в Евролигата в едва втория си мач за тима на Цървена звезда. Центърът постигна това само за 13:42 минути игра срещу Байерн Мюнхен при смазващата победа със 103:73.

26-годишният играч също така записа 12 точки, две борби, една асистенция, две откраднати топки и завърши с коефициент на полезно действие - 19. Той реализира 5 от 6 стрелби от игра, включително 1 от 1 от тройка.

Неговите пет чадъра изравниха рекорда, поставен преди това от центъра на Фенербахче Маркъс Бингам-младши в мача срещу Партизан на 15 октомври.

Съвременният рекорд в Евролигата в един мач си остава 10 чадъра, поставен от Стойко Вранкович за Болоня срещу Цибона през 2001 г.

Лидер за всички времена е центърът на Реал Мадрид Еди Таварес с над 510 чадъра в кариерата си.

Колоко дебютира в Евролигата само два дни по-рано срещу Макаби Тел Авив, завършвайки с шест точки, три борби и един блок за 16 минути.

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Така до момента при първите си две участия в турнира, Колоко вече е реализирал шест блокади, играейки общо по-малко от 30 минути.

Цървена звезда официално подписа договор с Колоко на 18 октомври, с което 2,11-метровият център се появи в европейския баскетбол за първи път в професионалната си кариера. Той пристигна в Сърбия, след като стана свободен агент след напускането си от Ню Орлиънс Пеликанс.

Колоко преди това беше прекарал части от два сезона с Лос Анджелис Лейкърс. След като пропусна целия сезон 2023-24 поради проблем с кръвен съсирек, той подписа договор с Лос Анджелис през септември 2024 г. Колоко участва в 37 мача за Лейкърс през сезон 2024-25, като средно постигна 2,4 точки и 2,5 борби за 9,2 минути на мач. Центърът започна следващия сезон с Лос Анджелис, но се появи само в два мача, преди да напусне отбора. По-късно игра за Мемфис Гризлис и Атланта Хоукс.

Първоначално избран от Торонто Раптърс с номер 33 в драфта на НБА през 2022 г., Колоко е участвал в 122 мача от НБА за Торонто, Лос Анджелис, Мемфис и Атланта, като е постигал средно по 2,8 точки, 2,8 борби и 0,8 блокади.