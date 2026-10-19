Лазар Бучков бе отличен за Най-полезен състезател в турнира за Суперкупата на България

Центърът на Левски София Лазар Бучков бе отличен за Най-полезен състезател (MVP) на турнира за Суперкупата на България.

Бучков направи отлично представяне във финала на надпреварата, в който "сините" се наложиха над Нефтохимик 2010 (Бургас) с 3:1 гейма и спечелиха за четвърта поредна година трофея. 22-годишният възпитаник на школата завърши с 13 точки.

Волейболистът на "сините" бе в Идеалния отбор на миналия сезон в Супер Волей, като получи статуетките за Най-добър център и Най-добър нападател (като успеваемост).

Разпределителят на Левски София Петко Петков пък бе отличен за Играч на публиката. Младият плеймейкър спечели убедително гласовете на феновете в анкетата, която традиционно се провежда.

Петков бе титуляр в срещата, като имаше важна роля за успеха срещу Нефтохимик 2010 (Бургас).