Левски не се възползва от грешната стъпка на Лудогорец

Отборът на Левски пропусна отлична възможност еднолично да оглави класирането в Първа лига. В среща от петия кръг, възпитаниците на треньора Хулио Веласкес завършиха наравно 0:0 като гост на Ботев (Враца), като по този начин не се възползваха от грешната стъпла на шампионите от Лудогорец, които по-рано през деня също не отбелязаха гол при нулево равенство в Разград с Локомотив (София).

Така след пет кръг Лудогорец и Левски продължават да разделят първото място в класирането, като и двата отбора имат по 13 точки – с 2 повече от Черно море и Локомотив (Пловдив), които са непосредствено зад тях в класирането.

Първите минути на срещата бяха равностойни, като и двата тима не създадоха нищо интересно. Първата добра възможност беше за гостите, но Фабио Лима бе спрян от Димитър Евтимов. До края на първата част Цунами от Левски получи шанс, но отново Евтимов се намеси.

Втората част започна отново с натиск на Левски, но първата добра възможност се откри пред Даниел Генов от Ботев. Капитанът на домакините стреля с глава над напречната греда. Левски отговори с възможност през Рилдо. Той стреля от дистанция, но Евтимов успя да избие с една ръка.

В 75-ата минута дойде най-чистото положение и то бе пред вратата на домакините. Борислав Рупанов свали топката към Радослав Кирилов, който стреля от малък ъгъл, но Евтимов отби, а топката се отби в гредата. Последва добавка на Рупанов, но кълбото бе избито от купа от играчи пред голлинията на Ботев. След това и Рилдо отправи неточен удар.

Последната възможност за Левски се откри пред Рилдо, но ударът му от непосредствена близост бе спасен от Евтимов.

