Левски София се изправя срещу Младост (Загреб) в среща-реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига

Шампионът Левски София приема хърватския първенец Младост (Загреб) в среща-реванш от втория предварителен кръг на Шампионската лига. Двубоят започва в 20:00 ч. в зала "Левски София".

"Сините" загубиха първия мач с 1:3 гейма, но успех с какъвто и да е резултат, ще им гарантира т.нар. "златен" гейм.

При победа в решителния гейм столичани ще срещнат в трети кръг или унгарския Фино Капошвар, или австрийския Райфайзен Хартберг. Победителят в трети кръг пък ще попадне в група Е - с Богданка ЛУК Люблин и Алекс Грозданов, италианския Рана Верона и френския Тур.

Нова загуба от хърватския шампион ще изхвърли Левски от надпреварата и ще го прати във втория по сила евротурнир - Купата на ЦЕВ. Там евентуален съперник ще бъде австрийския Шьоненверд.

"Сините" записаха третата си победа в Супер Волей преди броени дни срещу Славия.

Най-титулуваният хърватски отбор пък вече има четири победи в местната Суперлига и няма загубен гейм до момента.