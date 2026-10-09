Левски стартира със загуба на международния турнир по волейбол в Нови Сад

Шампионът на България при мъжете Левски София започна със загуба участието си в приятелския международен турнир в Нови Сад (Сърбия). "Сините" отстъпиха с 1:3 гейма на черногорския Будва на старта на четиристранната надпревара за купа "Мемориал Великана".

В първата част Левски бе догонващ като го загуби с 15:25. Вторият гейм бе по-оспорван, но съперникът се наложи с 25:23 и поведе с 2-0. В третата част момчетата на Николай Желязков бяха категорични с 25:14, а четвъртата завърши с битка до последно - 28:26 за Будва, който се поздрави с крайното 3-1 в своя полза.

Най-резултатен за българския шампион бе Гордан Люцканов с 16 точки, 13 добави Торор Скримов. Отново с добра игра се отличи Димитър Пейчинов - 12 точки и 3 блокади.

Левски София предстоят още два мача, на 9 октомври срещу домакините от Войводина и на 10 октомври срещу КРКА (Ново место).