Лудогорец се похвали с шестима национали

Левият бек на Лудогорец Симеон Шишков получи дебютна повиквателна за мъжкия национален отбор по футбол за предстоящите двубои срещу Исландия и Естония от група С на Лигата на нациите. За въпросните срещи селекционерът Атанас Рибарски повика и друг футболист на Лудогорец – Ивайло Чочев, съобщиха от пресслужбата на "орлите".



Други четирима чуждестранни футболисти на 14-кратния шампион ще играят за националните отбори на своите страни в квалификациите за Купата на африканските нации.



Омар Рекик и неговият Тунис ще се изправят срещу Либия, Египет на Хосам Абделмагид ще срещне Малави, Агибу Камара и Гвинея ще премерят сили с Еритрея, а Кабо Верде на Дерой Дуарте ще играе срещу Либерия.