БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е...
Чете се за: 02:27 мин.
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са...
Чете се за: 02:37 мин.
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за...
Чете се за: 09:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец се похвали с шестима национали

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Двама са повикани за селекцията на България.

Лудогорец национали
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Левият бек на Лудогорец Симеон Шишков получи дебютна повиквателна за мъжкия национален отбор по футбол за предстоящите двубои срещу Исландия и Естония от група С на Лигата на нациите. За въпросните срещи селекционерът Атанас Рибарски повика и друг футболист на Лудогорец – Ивайло Чочев, съобщиха от пресслужбата на "орлите".

Други четирима чуждестранни футболисти на 14-кратния шампион ще играят за националните отбори на своите страни в квалификациите за Купата на африканските нации.

Омар Рекик и неговият Тунис ще се изправят срещу Либия, Египет на Хосам Абделмагид ще срещне Малави, Агибу Камара и Гвинея ще премерят сили с Еритрея, а Кабо Верде на Дерой Дуарте ще играе срещу Либерия.

#ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3 и нашия сайт
1
Гледайте Младежките олимпийски игри в Дакар пряко в ефира на БНТ 3...
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село Гривица
2
19-годишен с джип блъсна и уби 4-годишно дете в плевенското село...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в четвъртък
4
Бързо затопляне през новата седмица с температури до 20° в...
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и температури до 20°
5
Слънчево и топло време, началото на новата седмица с дъждове и...
Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи
6
Стрелба в Полша: Шест жертви и десетки ранени, сред тях и полицаи

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
2
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в Пампорово и в района на Рожен
3
Минимална температура от 0 градуса е измерена тази сутрин в...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
4
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
5
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
6
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...

Още от: Национални отбори

Пауло Фонсека: Роналдо заслужава празненство
Пауло Фонсека: Роналдо заслужава празненство
Бернардо Силва ще наследи Кристиано Роналдо като капитан на Португалия Бернардо Силва ще наследи Кристиано Роналдо като капитан на Португалия
Чете се за: 02:22 мин.
Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя Hационалният отбор на България по футбол стартира подготовката си преди мачовете с Исландия и Естония в неделя
Чете се за: 01:50 мин.
Португалската футболна федерация ще организира бенефис на Роналдо Португалската футболна федерация ще организира бенефис на Роналдо
Чете се за: 01:40 мин.
Естония излиза с петима нови играчи за последните два мача от Лигата на нациите през ноември Естония излиза с петима нови играчи за последните два мача от Лигата на нациите през ноември
Чете се за: 05:37 мин.
Кристиано Роналдо каза сбогом на Португалия с емоционално видео Кристиано Роналдо каза сбогом на Португалия с емоционално видео
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има пострадали (СНИМКИ и ВИДЕО)
Тежка верижна катастрофа затвори пътя Русе – Варна, има...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя Разследването на стрелбата в Краков: Трима души са открити мъртви в дома на нападателя
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков Президентът Йотова изпрати съболезнователно писмо до полския си колега за трагедията в Краков
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е трудно, проверяват има ли замърсяване край Синеморец Стотици чували с червен пипер на плажа: Почистването ще е трудно, проверяват има ли замърсяване край Синеморец
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Кирил Вълчев ексклузивно пред БНТ: Спечели идеята за президентство...
Чете се за: 09:52 мин.
У нас
Плодовете и зеленчуците поскъпват на борсите у нас през първата...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси Централна Япония, над 20 души са ранени...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Усещане за зима: Минус 6,5 градуса отчетоха тази сутрин в Чепеларе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ