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Малко преди полунощ всички СИК-ове в Пловдив предадоха изборните си книжа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Рекорд с обработването на изборните резултати в Пловдив. Малко преди полунощ всички секционни избирателни комисии – 488 на брой, вече са предали изборните книжа.

Ето какво казаха някои от членовете на СИК:

– Още на първия час, машината започна да връща картите. Въртяхме картите, три карти ги въртяхме и се надявахме просто случайно някоя да заработи. Като търсихме помощ, идваха, помагаха, оправяше се за момент, после пак...

БНТ: Как премина изборният ден?

– Много плавно. За съжаление, ниска избирателна активност, не много хора.

БНТ: Самите хора лесно ли гласуваха с машините?

– Главно по-възрастните хора имаха затруднения, но ние бяхме там, за да им помогнем.

БНТ: Бързо ли се оправихте с протоколите?

– Светкавично.

БНТ: Имахте ли достатъчно избиратели?

– Имахме. Повече от първия тур.

БНТ: Колко гласоподаватели бяха във вашата секция? Колко дойдоха?

– 740, 230 гласуваха.

БНТ: Това според вас е добър резултат?

– Не много.

БНТ: Някакви проблеми имахте ли с машините, с картите?

– Не, с нищо.

Калоян Сухоруков, говорител на 16 РИК – Пловдив: "В Пловдив активността на тези избори беше 31,13%, с около 5 пункта по-висока, отколкото тази на първия тур. Не мога да кажа колегите каква е активността при тях, но мисля, че градът се показа като един от тези, които имаше най-висока избирателна активност, на фона на изключително ниската такава на национално ниво. Резултатите са 52,05% за Илияна Йотова и 49,96% за Андрей Гюров. Действително успяхме да се справим доста бързо с обработката на протоколите. Малко преди полунощ всички колеги минаха през нас. На първи тур имахме само една отказана машина, сега на втори нито една. Проблемът с т. нар. бели разписки, сега на втори тур се наблюдава малко повече, но в никакъв случай в обемите, които сме го наблюдавали на предходни избори. Така, че считаме, че наистина тази инвестиция е свършила работа."

Вижте още в прякото включване на Мариела Хубинова

#РИК-Пловдив #предаване на изборни книжа #Пловдив

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