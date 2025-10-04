Марсилия излезе временно начело на Лига 1 след класика срещу Мец

Олимпик Марсилия надви Мец с класическото 3:0 като гост в двубой от седмия кръг на френската Лига 1.

И трите попадения паднаха след почивката. Игор Пайшао, Мат О'Райли и резервата Амин Гуири се разписаха за тима на Роберто Де Дзерби.

"Олимпийците" са временно на върха с 15 точки, колкото има и вторият Пари Сен Жермен, но шампионите са с мач по-малко. Мец е на дъното с два пункта и без победа.

В следващите си двубои Марсилия приема Льо Авър, а Мец гостува на Тулуза.