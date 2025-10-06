Матеус определи Байерн за отбор №1 в Европа

Баварците са непобедени от началото на сезона.
Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа. Това мнение изказа легендарният германски футболист Лотар Матеус. От началото на сезона Байерн е с 10 победи от 10 мача, което е клубен рекорд.
"За мен, Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа в момента. Това не е само заради резултатите. Може да видите, че отборът наистина се наслаждава сега. Има ясна йерархия в тима. Много други топ европейски отбори нямат това в момента", коментира Матеус.
Той каза, че Байерн е имал проблеми в миналото със скъпи звезди, което е карало другите играчи да искат подобни заплати.
"Байерн продължава да има голямо качество на терена, но всеки знае ролята си. Това е голяма заслуга на Венсан Компани, защото силно вярвам, че треньорът е казал ясно на всеки играч какво става. Всеки приема ролята си и дава всичко. Отвън се вижда, че никой не се чувства по-важен от отбора или клуба", добави Матеус.