Матеус определи Байерн за отбор №1 в Европа

Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа. Това мнение изказа легендарният германски футболист Лотар Матеус. От началото на сезона Байерн е с 10 победи от 10 мача, което е клубен рекорд.

"За мен, Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа в момента. Това не е само заради резултатите. Може да видите, че отборът наистина се наслаждава сега. Има ясна йерархия в тима. Много други топ европейски отбори нямат това в момента", коментира Матеус.

Той каза, че Байерн е имал проблеми в миналото със скъпи звезди, което е карало другите играчи да искат подобни заплати.