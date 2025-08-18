Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години замина за световното първенство в Китай

Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години отпътува за световните финали в Китай. Селекционерът Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти.

Представителният ни тим изигра три контролни срещи във френския град Мец, където победи Бразилия в два мача, както и Германия.

На Мондиала в Китай, България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. “Лъвовете” ще изиграят първия си мач на 21 август от 6:00 ч. българско време срещу Куба.

Състав на България:

Разпределители:

Виктор Жеков

Рангел Витеков

Диагонал:

Георги Бъчваров

Посрещачи:

Александър Къндев

Николай Иванов

Кристиян Андреев

Огнян Христов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Стилиян Делибосов

Томислав Русев

Николай Николаев

Либеро:

Александър Цанев

Програма за груповата фаза:

21.08.: България – Куба

22.08.: България – Япония

23.08.: България – Колумбия

25.08.: България – Чехия

26.08.: България – Бразилия