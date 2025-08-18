Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години замина за световното първенство в Китай

България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. Първият ни мач е срещу Куба на 21 август.
Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години отпътува за световните финали в Китай. Селекционерът Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти.
Представителният ни тим изигра три контролни срещи във френския град Мец, където победи Бразилия в два мача, както и Германия.
На Мондиала в Китай, България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. “Лъвовете” ще изиграят първия си мач на 21 август от 6:00 ч. българско време срещу Куба.
Състав на България:
Разпределители:
Виктор Жеков
Рангел Витеков
Диагонал:
Георги Бъчваров
Посрещачи:
Александър Къндев
Николай Иванов
Кристиян Андреев
Огнян Христов
Жасмин Величков
Централни блокировачи:
Стилиян Делибосов
Томислав Русев
Николай Николаев
Либеро:
Александър Цанев
Програма за груповата фаза:
21.08.: България – Куба
22.08.: България – Япония
23.08.: България – Колумбия
25.08.: България – Чехия
26.08.: България – Бразилия