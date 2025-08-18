БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"В къща без олио не може": То поскъпна...
Чете се за: 03:47 мин.
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години замина за световното първенство в Китай

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. Първият ни мач е срещу Куба на 21 август.

Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години замина за световното първенство в Китай
Слушай новината

Мъжкият национален отбор по волейбол до 21 години отпътува за световните финали в Китай. Селекционерът Венцислав Симеонов ще има на разположение 12 волейболисти.

Представителният ни тим изигра три контролни срещи във френския град Мец, където победи Бразилия в два мача, както и Германия.

На Мондиала в Китай, България е в група C заедно с Бразилия, Колумбия, Куба, Чехия и Япония. “Лъвовете” ще изиграят първия си мач на 21 август от 6:00 ч. българско време срещу Куба.

Състав на България:

Разпределители:

Виктор Жеков

Рангел Витеков

Диагонал:

Георги Бъчваров

Посрещачи:

Александър Къндев

Николай Иванов

Кристиян Андреев

Огнян Христов

Жасмин Величков

Централни блокировачи:

Стилиян Делибосов

Томислав Русев

Николай Николаев

Либеро:

Александър Цанев

Програма за груповата фаза:

21.08.: България – Куба

22.08.: България – Япония

23.08.: България – Колумбия

25.08.: България – Чехия

26.08.: България – Бразилия

#Световно първенство по волейбол за мъже до 21 г. в Китай 2025 #Венцислав Симеонов #Български национален отбор по волейбол за мъже до 21 години

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
1
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
2
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
3
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който...
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
5
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на член 5 на НАТО
6
Преди срещата Тръмп-Зеленски - САЩ готови на гаранции, подобни на...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
4
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
5
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
6
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...

Още от: Волейбол

Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада в последния си мач от приятелския турнир преди световното първенство
Националният отбор на България по волейбол за жени победи Канада в последния си мач от приятелския турнир преди световното първенство
Драган Нешич: Изключително лято за женския волейбол в България Драган Нешич: Изключително лято за женския волейбол в България
Чете се за: 02:15 мин.
Българският национален отбор за жени поведе с два гейма, но загуби от Нидерландия Българският национален отбор за жени поведе с два гейма, но загуби от Нидерландия
Чете се за: 00:47 мин.
България завърши на четвърто място на световното първенство за жени до 21 г. България завърши на четвърто място на световното първенство за жени до 21 г.
Чете се за: 02:37 мин.
Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол
Чете се за: 02:20 мин.
Загуба за България в първата среща от приятелския турнир за жени в Китай Загуба за България в първата среща от приятелския турнир за жени в Китай
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО Ключова среща в Белия дом: Тръмп приема Зеленски и лидери от ЕС и НАТО
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци? Има ли замърсяване на въздуха след пожара на сметището в Шишманци?
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините? "В къща без олио не може": То поскъпна най-много през последната година - какви са причините?
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Пожар гори между петричките села Капатово и Ново Кономлади
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Какви са щетите след пожара в Българово?
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Цените на храните: Има ли поскъпване през последната седмица?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Напрежението в Сърбия: Вучич обеща решителен отговор на размириците
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ