Михаел Мурийо вкара в добавеното време за победа на Олимпик Марсилия срещу Страсбург

Михаел Мурийо се разписа в добавеното време и донесе победата на Олимпик Марсилия с 2:1 като гост на Страсбург в първи мач от шестия кръг на френската Лига 1.

Така марсилци се изкачиха начело на класирането с 12 точки, колкото имат още Монако, Пари Сен Жермен, Олимпик Лион и Страсбург.

Абдул Уатара даде преднина на домакините в 49-ата минута, след като се появи в игра на полувремето. Марсилия обаче доминираше в играта и логично не си тръгна с празни ръце. Пиер-Емерик Обамеянг изравни в 78-та минута.

Мурийо бе точен за първия си гол този сезон в първата минута на добавеното време.

Пари Сен Жермен и Монако имат мачове по-късно днес и могат отново да дръпнат с три точки на Олимпик.