Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:00 мин.
По света
При стрелбата на популярния Бонди бийч загинаха най-малко 12 души

европейският парламент одобри новата европейската комисия
Снимка: илюстративна
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде Франс прес.

"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.

"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас също в социалната мрежа Екс.

