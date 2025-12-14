Европейски лидери осъдиха ужасяващия акт на насилие в Сидни

При стрелбата на популярния Бонди бийч загинаха най-малко 12 души
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е шокирана от нападението в Сидни, при което загинаха най-малко 12 души, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас осъди "ужасяващия акт на насилие срещу еврейската общност", предаде Франс прес.
"Европа е на страната на Австралия и на еврейските общности навсякъде. Ние сме обединени срещу насилието, антисемитизма и омразата", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс.
Shocked by the tragic attack at Bondi Beach.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 14, 2025
I send my heartfelt condolences to the families and loved ones of the victims.
Europe stands with Australia and Jewish communities everywhere.
We are united against violence, antisemitism and hatred.
"Този ужасен акт на насилие срещу еврейската общност трябва да бъде осъден безкомпромисно", добави ръководителят на европейската дипломация Кая Калас също в социалната мрежа Екс.
I am deeply shocked by the distressing images from the shooting at the Hanukkah celebrations at Bondi Beach in Australia.— Kaja Kallas (@kajakallas) December 14, 2025
This appalling act of violence against the Jewish community must be unequivocally condemned. My thoughts are with all those affected, their families, and the…