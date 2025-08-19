Милен Дудев: Поемам вината за класирането

Милен Дудев пое вината за представянето на българския национален отбор по баскетбол за момчета до 16-годишна възраст на европейското първенство в Скопие, Дивизия Б. Българите финишираха на незадоволителното 14-то място, а техният селекционер е готов да поеме критиките.

За наставника това бе дебют на подобен шампионат начело на представителния ни тим. Пред Basketball.bg той остана доволен от представянето на неговите играчи в северномакедонската столица.

- Как оценявате представянето на отбора на европейското първенство?

- Разочаровани сме от класирането и аз поемам вината за това. Критиките могат да бъдат само към мен, момчетата оставиха сърцата си на терена.

- Доволен ли сте от старанието и желанието на момчетата по време на турнира?

- Разбира се, че съм доволен. Стараха се и играехме за победа във всеки един мач, но за жалост невинаги успявахме.

- Какво не ви достигна за по-предно класиране?

- Най-важният ни мач беше първият - срещу Чехия, в който играхме добре в нападение, но слабо в защита и там нещата станаха трудни за нас. Успяхме да влезем в тройна въртележка в групата, но за жалост ни трябваше и малко късмет накрая, защото поведохме на Унгария с 20 точки, но не успяхме да задържим разликата.

- Какви са вашите впечатления от конкуренцията на турнира в Северна Македония?

- Както казах и преди европейското първенство, нашата група беше най-тежката, а отборите на Белгия и Чехия завършиха втори и трети. Шампионите от Полша определено бяха най-силният отбор. Смятам, че между 5-то и 16-то място отборите са равностойни и всеки може да победи всеки.

- Да очакваме ли още по-голямо израстване от тези момчета и догодина още по-добро представяне на европейско първенство?

- Определено имат много потенциал, но ги чака много работа, ако искат да бъдат в състава на 2008-ма следващото лято.

- Има ли нещо, което бихте искали да им кажете сега като съвет?

- В съблекалнята след турнира им дадох моите съвети. Надявам се да съм помогнал на всеки един от тях и да се връща по-добър баскетболист в клуба си. Искам да благодаря на целия щаб и всички момчета за отдадеността им през цялото лято!