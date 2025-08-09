"Моите въпроси за €": С влизането в еврозоната, ще покриваме ли дългове на други държави?

В рубриката "Моите въпроси за еврото" продължаваме да търсим отговорите на въпросите, свързани с въвеждането на единната европейска валута у нас.

Петър Германов: "Влизайки в еврозоната в бъдеще, ще бъде ли необходимо да покриваме дълговете на Гърция и Испания?"

Петър Ганев - главен икономист на Института за пазарна икономика: "Влизайки в еврозоната, участваме в единен стабилизационен механизъм, който е, можем да си го представим като единна осигурителна система, по един или друг начин. Механизъм, който позволява ако една страна изпадне в проблеми да се търси обща рамка за излизане от тези проблеми, което минава през програма, минава през финансиране към определен момент. Гърция мина сравнително успешно през този период. Както е възможно и друга страна да мине през такъв епизод, така е възможно ние също да минем. Единният стабилизационен механизъм означава, че и ние сме покрити от този риск и между другото ако гледаме историята на страната и на други страни в ЕС, вероятността на нас да ни се наложи да ни помагат все още изглежда по-висока отколкото вероятността ние да помагаме на богатите страни. Но така или иначе това е до определен лимит, при определени условия и примерът на Гърция в случая е, както е изключително негативен, така пък е положителен примерът как те успяха с комбинация от мерки да си вкарат бюджета в рамки."