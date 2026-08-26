МВнР: Няма данни за пострадали българи при наводненията в Непал

В посолството на България в Делхи няма постъпила информация за пострадали или изчезнали български граждани при внезапните наводнения в Непал, съобщиха от Министерството на външните работи след запитване на БТА.

Дипломатическото ни представителството в Индия следи ситуацията в координация с местните власти и мисиите на държавите членки на Европейския съюз в региона. Посолството ни има готовност да окаже необходимото съдействие при необходимост, посочиха от министерството.

Най-малко 95 души загинаха, близо 400 туристи са в неизвестност, от които 341 чужденци след Смъртоносни наводнения и свлачища на границата между Непал и Тибет.