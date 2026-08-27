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МВнР потвърди: Има изчезнал български гражданин при наводненията в Непал

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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МВнР потвърди: Има изчезнал български гражданин при наводненията в Непал
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Министерството на външните работи, чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи, е уведомено официално от китайските власти за изчезнал български гражданин в следствие на наводненията в Тибет и Непал. Това съобщиха за БНТ от Външно министерство.

Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Всички сигнали и постъпила информация се проверяват и изясняват, като в случай на изчезнали български граждани, при които не са изяснени всички факти и обстоятелства, и преди да бъдат уведомени близките им, МВнР не може да предоставя лични данни или да потвърди самоличността им.

В посолството ни в Пекин са оказали съдействие на един български гражданин да се свърже със съпругата си, пътуваща организирано в засегнатия регион, която е в безопасност и към настоящия момент се намира в Тибет.

Българска гражданка, намираща се в Непал, се е свързала с дипломатическото ни представителство в Делхи. Тя се намира в безопасност, но е с изгубени лични документи. Посолството ни в Делхи ѝ е оказало дистанционно съдействие за получаване на временен паспорт от представителство на държава-членка на ЕС в Непал.

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