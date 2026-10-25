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МВР: Изборите преминаха спокойно, 17 000 служители охраняваха изборните секции

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Изборният ден приключи без да сме констатирали сериозни нарушения, това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев след края на изборния ден.

"Изборите протекоха спокойно, без обичайните практики по купуване на гласове и манипулиране на вота. Това не намали нашата бдителност през този 1 месец. Стремяхме се да противодействаме още в зародиш."

Стана ясно, че в страната ни може да се провежда по демократичен начин вотът, подчерта вътрешният министър.

"Не бяхме засипани със сигнали, както в предишни пъти, това не намали нашата бдителност, тя продължава", отбеляза Демерджиев.

Главният секретар на МВР Любомир Николов обобщи, че над 17 000 служители са охранявали изборните секции. В готовност са и силите на жандармерията, както и структури за действие при получени сигнали.

Най-много сигнали са получени от Северозападна България и от област Бургас.

242 сигнала са постъпили в МВР, шест досъдебни производства са образувани.

#президенски избори #България избира президент #вътрешният министър Иван Демерджиев #Любомир Николов #МВР

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