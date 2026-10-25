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"Оставка", "Достатъчно": Хиляди протестираха в Прага заради промени в Закона за медиите

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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оставка достатъчно хиляди протестираха прага заради промени закона медиите
Снимка: АП/БТА
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Хиляди протестираха в Прага след като парламентът даде първоначална подкрепа за промени в Закона за медиите. Текстът беше внесен неочаквано в Долната камара извън планирания дневен ред в петък.

Реформата предвижда премахване на таксите, плащани от домакинствата и финансиране на обществените радио и телевизия от държавния бюджет.

Правителството на милиардера Андрей Бабиш често влиза в конфликт с обществените медии, отбелязва Ройтерс. Критиците на проектозакона изтъкват, че промените правят обществените медийни оператори уязвими за политически натиск. Андрей Бабиш говори за прозрачност на финансирането, а не за посегателство върху редакционната независимост.

Проектът за реформа сега е на равнище ресорна парламентарна комисия и предстои да бъде гласуван по-късно. Несъгласните в центъра на Прага днес скандираха "Оставка" и "Достатъчно". Организаторите планират и бъдещи протести.

#хиляди протестираха #Чехия #Прага #Закон за медиите #протести

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