"Оставка", "Достатъчно": Хиляди протестираха в Прага заради промени в Закона за медиите

Хиляди протестираха в Прага след като парламентът даде първоначална подкрепа за промени в Закона за медиите. Текстът беше внесен неочаквано в Долната камара извън планирания дневен ред в петък.

Реформата предвижда премахване на таксите, плащани от домакинствата и финансиране на обществените радио и телевизия от държавния бюджет.

Правителството на милиардера Андрей Бабиш често влиза в конфликт с обществените медии, отбелязва Ройтерс. Критиците на проектозакона изтъкват, че промените правят обществените медийни оператори уязвими за политически натиск. Андрей Бабиш говори за прозрачност на финансирането, а не за посегателство върху редакционната независимост.

Проектът за реформа сега е на равнище ресорна парламентарна комисия и предстои да бъде гласуван по-късно. Несъгласните в центъра на Прага днес скандираха "Оставка" и "Достатъчно". Организаторите планират и бъдещи протести.