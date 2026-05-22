Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила и пометоха всичко по пътя си

Премиерът Румен Радев посреща в Министерския съвет с певицата DARA по повод успеха ѝ на конкурса "Евровизия".

Румен Радев, министър-председател: "Твоята енергия, неизчерпаема сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на евровизия е лично твоя и на твоя екип. Искам да ви благодаря от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи."

В срещата участват министри от кабинета, екипът на DARA, както и ръководството на Българската национална телевизия. По време на разговора ще бъдат обсъдени и предстоящите дейности по организацията на "Евровизия", на която България ще бъде домакин догодина.

По-рано тази седмица Радев обяви, че правителството създава междуведомствен комитет за организацията и провеждането на Евровизия в България догодина. Струкртурата ще ръководи вицепремиерът Иво Христов.