Димитър Главчев за поканата да стане служебен премиер: Склонен съм да приема

Финален етап от консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. В 11:00 часа днес започна срещата на държавния глава с председателя на Сметната палата Димитър Главчев.

След разговора с президента Главчев направи коментар пред медиите.

"Казах, че съм склонен да приема".

По думите му не е обсъждан с държавния глава състав на ново служебно правителство.

"Никакви предварителни условия не е поставяла президентът Йотова, нито и двата предишни пъти президентът Радев. Никой не ми се е месил и в работата на служебен премиер", посочи още Главчев. "Положихме максимални усилия и двата пъти изборите да бъдат честни".

Не е обсъждана и дата за изборите, обясни председателят на Сметната палата.

След него на разговори са поканени и заместниците му – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

БНТ ще ви покаже на живо коментарите след срещите.

Досега готовност да заемат поста заявиха заместник-омбудманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

След приключване на консултациите днес, президентът трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.