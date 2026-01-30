Политически декларации в НС за Деня на почит към жертвите на комунистическия режим

С декларации по повод Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим – 1 февруари и 81 години от смъртните присъди на Народния съд започна днешното заседание на парламента.

Наш дълг е да се поклоним пред жертвите на комунистическия режим, да осъдим палачите и да не позволим историческата истина да бъде заглушена или подменена. Но този дълг не свършва с паметта, той изисква всекидневна битка с баналността на злото, заяви от трибуната Атанас Атанасов от ПП-ДБ.

Депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов помоли за минута мълчание, за да бъдат почетени жертвите на комунистическия режим.

Председателят на парламента Рая Назарян припомни, че искането трябва да бъде направено по правилата. Въпреки това той остана в очакване на другите депутати да станат. От "БСП – Обединена левица" и "Възраждане" не станаха на крака.

Когато суспендираме правовия ред, това води до политическо насилие и дати като 1 февруари 1945 г. са по-скоро закономерност, отколкото някакво извънредно събитие, каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС. Тази дата не само трябва да бъде помнена, но трябва да бъде и осмислена, заедно с целия контекст, в който тя стои и лежи, каза още той.

В декларация от БСП-ОЛ призоваха за повече разум и точки за съгласие. Нека сложим край на датите на разделението и оставим историята там, където ѝ е мястото – като учител, а не като политически инструмент…Паметта на загиналите изисква споделена отговорност, тишина, уважение и смирение, а не шумна политическа риторика, заяви Галин Дурев.

От “ДПС- Ново начало” също се включиха с декларация срещу Народния съд и насилието срещу мюсюлманската общност у нас.