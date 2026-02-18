Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си

До часове трябва да стане ясен съставът на кабинета "Гюров." Илияна Йотова ще приеме в президентството Андрей Гюров с проекта за правителство.

Основната задача пред новото служебно правителство е провеждането на предсрочните парламентарни избори. Преди седмица държавният глава възложи на Гюров да състави кабинет, след като при консултациите с парламентарните партии никой не прие да състави правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. В 12.00 часа ще станат ясни имената на министрите. От президента зависи след това да издаде указ за назначаване правителството, както и да определи датата на изборите. Предполага се, че най-вероятно вотът ще е 19 април.

БНТ ще излъчина живо процедурата по представяне на служебния кабинет.