ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НОВ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си

Чете се за: 01:00 мин.
Новото служебно правителство: Андрей Гюров представя кабинета си
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
До часове трябва да стане ясен съставът на кабинета "Гюров." Илияна Йотова ще приеме в президентството Андрей Гюров с проекта за правителство.

Основната задача пред новото служебно правителство е провеждането на предсрочните парламентарни избори. Преди седмица държавният глава възложи на Гюров да състави кабинет, след като при консултациите с парламентарните партии никой не прие да състави правителство в рамките на 51-вото Народно събрание. В 12.00 часа ще станат ясни имената на министрите. От президента зависи след това да издаде указ за назначаване правителството, както и да определи датата на изборите. Предполага се, че най-вероятно вотът ще е 19 април.

БНТ ще излъчина живо процедурата по представяне на служебния кабинет.

#ново служебно правителство #Андрей Гюров #кабинет

