БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим...
Чете се за: 08:00 мин.
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни...
Чете се за: 04:57 мин.
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата...
Чете се за: 00:37 мин.
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева...
Чете се за: 08:35 мин.
DARA: Подкрепата ме накара да остана в битката за...
Чете се за: 02:22 мин.
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Най-разумната дата за избори е 19 април, ключови са честните избори

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
Запази

Държавният глава започна срещите си с партиите за нов служебен премиер

живо коментари консултациите президента илияна йотова
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова проведе втората си консултация за съставяне на служебен кабинет с парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Срещата продължи близо час, като основен акцент в разговора беше гарантирането на честни и прозрачни избори и приоритетите пред бъдещия служебен министър-председател.

По време на срещата президентът подчерта, че водещ критерий при избора на служебен премиер е гарантирането на честен изборен процес, както и необходимостта от приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет до съставянето на редовно правителство.

От ПП–ДБ заявиха, че изборът на служебен министър-председател е изцяло в правомощията на президента, но настояха служебният кабинет да бъде фокусиран върху провеждането на честни избори.

„Най-разумната дата, за да не са изборите по време на Великден, е 19 април“, посочиха от ПП–ДБ.

В разговора е била засегната и темата за състава на бъдещия служебен кабинет. От ПП–ДБ подчертаха, че не са обсъждани конкретни имена нито за министър-председател, нито за министри.

„Никакви имена не са обсъждани – нито на премиер, нито на министри“, заявиха след срещата от ПП-ДБ.

Коалицията настоя служебното правителство да предприеме реални мерки срещу купуването на гласове и корупционните практики.

„Целта на служебния кабинет е честни избори. Това включва не само действия на МВР, но и спиране на финансовите потоци към купувачите на гласове – общински програми, източване на здравната система, корупционни схеми и кадрови зависимости“, подчертаха от ПП–ДБ.

#търси се служебен премиер #консултации за служебен премиер #ПП-ДБ #консултации при президента

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим на очакванията на българските граждани
Президентът Илияна Йотова пред ПП-ДБ: Трябва да отговорим на...
Чете се за: 08:00 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори Президентът Йотова пред ГЕРБ-СДС: Предстоят ни трудни моменти, но целта ни е обща – прозрачни и честни избори
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20 Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити Трагедията в хижа "Петрохан": Установени са следи от куршуми в главите на тримата убити
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
С 3 евро е поскъпнала потребителската кошница през януари
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Русия възобнови ударите срещу Украйна – атаки в Киев, Харков,...
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Важно за шофьорите: От днес влиза в сила новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ