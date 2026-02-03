Най-разумната дата за избори е 19 април, ключови са честните избори

Президентът Илияна Йотова проведе втората си консултация за съставяне на служебен кабинет с парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“. Срещата продължи близо час, като основен акцент в разговора беше гарантирането на честни и прозрачни избори и приоритетите пред бъдещия служебен министър-председател.

По време на срещата президентът подчерта, че водещ критерий при избора на служебен премиер е гарантирането на честен изборен процес, както и необходимостта от приемственост между правителството в оставка и служебния кабинет до съставянето на редовно правителство.

От ПП–ДБ заявиха, че изборът на служебен министър-председател е изцяло в правомощията на президента, но настояха служебният кабинет да бъде фокусиран върху провеждането на честни избори.

„Най-разумната дата, за да не са изборите по време на Великден, е 19 април“, посочиха от ПП–ДБ.

В разговора е била засегната и темата за състава на бъдещия служебен кабинет. От ПП–ДБ подчертаха, че не са обсъждани конкретни имена нито за министър-председател, нито за министри.

„Никакви имена не са обсъждани – нито на премиер, нито на министри“, заявиха след срещата от ПП-ДБ.

Коалицията настоя служебното правителство да предприеме реални мерки срещу купуването на гласове и корупционните практики.