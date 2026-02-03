БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия в НС реши: Секциите в страните извън ЕС се ограничават до 20

Милена Кирова
У нас
Предложението е на "Възраждане"

правната комисия реши секциите страните извън ограничават
Снимка: БТА
Правна комисия в Народното събрание реши секциите в страните извън ЕС, извън дипломатическите и консулски представителства, да бъдат ограничени до 20. Предложението е на "Възраждане".

На второ четене: С напрежение и нови предложения в правната комисия гледат промените в Изборния кодекс

Не беше приета идеята на МЕЧ към ЕС да бъдат добавени още Великобритания, Северна Ирландия, САЩ и Канада. Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ секциите в държавите извън ЕС да бъдат ограничени не до 20, а до 100.

Беше отхвърлено предложението на ПП-ДБ, за да се избегне риск от злоупотреба с електронните заявления ЦИК да изисква допълнителна проверка чрез съобщение на посочен телефонен номер. Не мина и предложението декларацията по образец да се попълва и подписва пред членовете на СИК.

Комисията реши да отложи създаването на район "Чужбина" от 1 януари 2028 година. Причината е липсва механизъм, според който да се определи броя на мандатите в тази район.

