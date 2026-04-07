НАСА публикува изумителни снимки на Земята и Луната, направени от екипажа на мисията "Артемис II" по време на рекордното им прелитане покрай Луната.

Една снимка показва залез на Земята, където Земята залязва под хоризонта на Луната. Снимката напомня за емблематичния образ на изгрева на Земята, направен от астронавта Бил Андерс от екипажа на "Аполо 8" – 58 години по-рано.

Друга снимка пък показва пълно затъмнение, докато Луната затъмнява Слънцето. Трета снимка разкрива близък план на пръстените на басейна "Ориентъл" на Луната.

