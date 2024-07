Нито дума: Камала Харис не коментира номинацията си

Камала Харис срещу Доналд Тръмп. Кой какви шансове има в битката за Белия дом изчисляват сега в Съединените щати, както и в целия свят. Обратът настъпи снощи, когато Джо Байдън оттегли номинацията си за втори мандат и подкрепи вицепрезидентката си.

Този ход, колкото и да не беше изненадващ, промени настроението в Демократическата партия. Там настъпи облекчение и надежда. Много влиятелни представители на партията вече заявиха, че застват зад нея, други обаче запазиха мълчание. Демократите вече се движат срещу времето, защото рестартират кампанията и то дни преди Националната конвеция, на която официално трябва да се номинират президент и вицепрезидент.

Нито дума за кампанията й за номинацията. Вместо това- признателност към работата на президента Джо Байдън.

След като говори пред представители от Националната студентска асоциация по лека атлетика, Харис заминава за Делъуеър, където ще разговаря с членове на предизборния щаб на демократите.

Междувременно в пост в платформата екс, президентът Байдън отново напомни за подкрепата си за Харис и написа, няма нещо, което да не можем да направим, ако сме заедно.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV