ИЗВЕСТИЯ

Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Облик Севил победи олимпийския шампион Ноа Лайлс в спринта на 100 м на турнира от Диамантената лига в Лозана

Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Британката Кийли Ходжкинсън продължи впечатляващото си завръщане на пистата на 800 метра.

Облик Севил победи олимпийския шампион Ноа Лайлс в спринта на 100 м на турнира от Диамантената лига в Лозана
Снимка: БГНЕС
Спринтьорът от Ямайка Облик Севил победи олимпийския шампион Ноа Лайлс и спечели старта на 100 метра при мъжете на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Лозана.

Севил постигна победа над Лайлс и в Лондон миналия месец, а в Швейцария записа 9.87 секунди, въпреки че състезанието се проведе в дъждовно време.

Цяла вечер на стадиона в Лозана се изливаше силен дъжд, разсейвайки всякакви мисли за световни рекорди, но Кордел Тинч направи страхотно бягане на 110 метра с препятствия, а Надин Висер стана изненадваща победителка в женското бягане с препятствия.

Бягането на 100 метра за мъже беше последното състезание, което гарантира, че швейцарската публика ще остане докрай, а всички погледи бяха насочени към Лайлс, докато той продължава подготовката си за световното първенство в Токио следващия месец.

Американецът, който започна сезона си едва през юли след контузия на глезена, направи лош старта, преди със силен финал да отнеме второто място от Акийм Блейк (Ямайка). Двамата финишираха за 10.02 секунди и позициите им бяха решени след фотофиниш.

"Просто имах ужасна реакция на старта. Това беше единственото нещо, което не беше наред. Технически се чувствах добре, загрявката ми беше добра, но щом пропуснеш старта на това ниво, състезанието е на практика приключило. Целта е да усъвършенствам детайлите, особено фазата на старта, насочвайки се към Токио и Световното първенство", каза Лайлс.

"Това е добро време. Победих олимпийския шампион два пъти, в Лондон и тук, и това ми дава много увереност преди световния шампионат", заяви Севил.

"Бягане за 9.87 секунди при тези условия показва, че мога да бъда много по-бърз, навсякъде по света", каза още ямайският атлет.

Олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън направи зашеметяващо завръщане в Силезия в първото си състезание след Игрите в Париж миналия август, като показа отлична форма в сезон, съпътстват от контузии.

Британката триумфира с рекорд на турнира от 1:55.69 минута. Сънародничката й Джорджия Хънтър Бел трябваше да се задоволи с трето място, след като беше изпреварена на финала от швейцарката Одри Веро.

Американецът Кордел Тинч постигна комфортна победа в бягането на 110 метра с препятствия, завършвайки с 12.98 секунди, пред сънародника си Джамал Брит (13.13).

Олимпийската шампионка Масай Ръсел трябваше да се задоволи с второто място в бягането на 100 метра с препятствия за жени, където Надин Висер (Нидерландия) излезе начело рано и победи с 12/45 секунди, докато световната рекордьорка Тоби Амусан (Нигерия) остана на пето място.

Американецът Джош Хоуи триумфира бягането на 800 метра при мъжете с 1:42.82 минута, пред кенийския олимпийски шампион Еманюел Уаньони, а белгиецът Исак Кимели изпревари бронзовия олимпийски медалист Грант Фишър и спечели на 5000 метра при мъжете.

Световната рекордьорка на скок височина Ярослава Махучих (Украйна) не направи нито един успешен опит в сектора, а златната медалистка на копие Харука Китагучи (Япония) се класира последна.

Състезанието в овчарски скок за жени изобщо не се проведе заради лошите условия.

#Диамантена лига в Лозана 2025 #Облик Севил #Ноа Лайлс

