Официално: ЦСКА се отказа от Зюмюр Бютучи

ЦСКА посочи вратата на един от своите чужденци. Зюмюр Бютучи вече не е част от „армейците“, обявиха днес официално от клуба. „Червените“ и косоварят прекратиха своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от CSKA Sofia FC (@cskasofiafc)





Припомняме, че крилото бе отстранено бе отстранено в началото на месеца, а различни информации сочеха, че е заради скандал на тренировка с друг играч на столичани – Фьодор Лапоухов.

Бютучи изигра 20 мача за отбора от Борисовата градина, отбелязвайки 5 мача.





