ИЗВЕСТИЯ

Катастрофа между два тира е блокирала АМ...
Чете се за: 00:50 мин.
Очевидци на инцидента в Несебър: Линейката нямаше...
Чете се за: 03:27 мин.
Тръмп: Обадих се на Путин, започнах подготовка за среща
Чете се за: 01:20 мин.

Официално: ЦСКА се отказа от Зюмюр Бютучи

Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Косоварят вече не е част от състава на "армейците".

Зюмюр Бютучи
Снимка: фейсбук CSKA Sofia FC
ЦСКА посочи вратата на един от своите чужденци. Зюмюр Бютучи вече не е част от „армейците“, обявиха днес официално от клуба. „Червените“ и косоварят прекратиха своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

Припомняме, че крилото бе отстранено бе отстранено в началото на месеца, а различни информации сочеха, че е заради скандал на тренировка с друг играч на столичани – Фьодор Лапоухов.

Бютучи изигра 20 мача за отбора от Борисовата градина, отбелязвайки 5 мача.



#Първа лига 2025/2026 #Зюмюр Бютучи #ПФК ЦСКА

