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Огнище на шарка по дребните преживни животни откриха в Първомай

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Определена е 5-километрова предпазна зона, в която влизат Първомай и селата Поройна и Татарево

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира огнище на шарка по дребните преживни животни в Първомай, област Пловдив, съобщиха на сайта си от агенцията.

Заболяването е установено в животновъден обект с 30 овце. Собственикът е подал сигнал, като е реагирал своевременно при появата на клинични симптоми на заболяването и е оказал пълно съдействие на ветеринарните власти.

Това е първо огнище на болестта за последните близо пет месеца.

Определена е 5-километрова предпазна зона около огнището, в която влизат Първомай и селата Поройна и Татарево.

Определена е и 15-километрова наблюдавана зона, в която влизат селата Крушево, Градина, Виница, Дълбок извор, Брягово, Драгойново, Бяла река, Православен, Буково, Воден, Езерово и Добри дол от община Първомай, област Пловдив; селата Конуш, Патриарх Евтимово, Нови извор и Избеглии от община Асеновград, селата Караджово, Богданица, Ахматово, Селци, Поповица и Милево от община Садово, селата Скобелево, Върбица и Бодрово от община Димитровград, област Хасково; и селата Оризово, Плодовитово, Мирово и Опълченец от община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство – хуманно умъртвяване и обезвреждане на всички заразени и контактни дребни преживни животни в обекта.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ апелира стопаните при всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни незабавно да се уведоми ветеринарен лекар. Обявяването на болестта е задължително и изключително важно за ограничаване на по-нататъшното ѝ разпространение. Сигнали могат да се подават денонощно на телефон 0 700 122 99.

#констатация #огнище на шарка при дребни преживни животни #първомай #БАБХ

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