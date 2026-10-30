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Огнян Младенов: Имаме характер, психика и класа

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Спорт
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Наставникът на ЦСКА 1948 похвали футболистите си след победата с 6:1 и очаква зрелищен двубой с Лудогорец

Огнян Младенов: Имаме характер, психика и класа
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на ЦСКА 1948 Огнян Младенов остана доволен от представянето на своя отбор след категоричната победа с 6:1 над Спартак Варна в среща от 14-ия кръг на Първа лига. Успехът изкачи "червените“ на третото място в класирането, а тимът вече разполага с най-резултатното нападение в първенството.

Въпреки че столичани допуснаха първи гол, те успяха бързо да обърнат резултата и да стигнат до убедителен успех. Според Младенов това е поредното доказателство за характера и класата на неговите футболисти.

"Допуснахме първи гол, за наше съжаление. Но бързо се върнахме в мача и го обърнахме. Това не ни се случва за пръв път през сезона, което показва, че имаме характер и психика. Това обаче не се дължи само на характера ни, но и на класата ни. Ние притежаваме много качествен отбор за нашата лига“, заяви наставникът.

Младенов подчерта, че силното представяне в атака е резултат от индивидуалните качества на състезателите и постоянната работа по време на тренировъчния процес. В същото време специалистът призна, че отборът все още има какво да подобрява в дефанзивен план.

"Качествените футболисти и постоянната работа дават резултат. Продължаваме да допускаме голове и искаме да подобрим това, но няма как да не ме радва, че бележим толкова много попадения“, коментира той.

След убедителния успех срещу варненци вниманието на ЦСКА 1948 вече е насочено към предстоящия сблъсък с Лудогорец. Младенов очаква открит футбол и множество голови положения срещу разградчани.

"От предстоящия мач с Лудогорец очаквам да стане един динамичен двубой, изпълнен с положения и много голове“, завърши старши треньорът на „червените“.

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#Огнян Младенов #Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА 1948

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