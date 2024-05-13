Освободиха без обвинение собственика на оръжието, с което беше простреляно дете в Арбанаси

Бизнесменът Димитър Бонзов, с чийто боен пистолет вчера 11-годишно момче простреля в крака 12-годишно момиче на празненство в Арбанаси, вече е освободен от ареста, без да му е повдигнато обвинение.

Това потвърди за БНР районният прокурор на Велико Търново Тихомир Шабов.

Районната прокуратура е образувала досъдебно производство за причинена средна телесна повреда на непълнолетно лице и за държане на огнестрелно оръжие, което не е съхранявано по надлежния ред.

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