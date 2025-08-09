БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено...
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Първа лига: ЦСКА - Черно море 0:0 (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Първа лига: ЦСКА - Черно море 0:0 (ГАЛЕРИЯ)
Снимка: Startphoto.bg.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #ПФК Черно море

Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес
Сангаре пропуска реванша със Сабах, потвърди Веласкес
ЦСКА подкрепи изпълнителния директор Радослав Златков ЦСКА подкрепи изпълнителния директор Радослав Златков
Чете се за: 05:12 мин.
Монтана обяви първата за сезона раздяла със старши треньор Монтана обяви първата за сезона раздяла със старши треньор
Чете се за: 01:40 мин.
Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран
Чете се за: 01:27 мин.
Юношенски национал продължава кариерата си в Италия Юношенски национал продължава кариерата си в Италия
Чете се за: 01:20 мин.
Керкез определи групата за двубоя с Черно море Керкез определи групата за двубоя с Черно море
Чете се за: 01:35 мин.

Водещи новини

Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Продължава борбата с огнената стихия край Сунгурларе
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни промени след отказ да качат дете в инвалидна количка
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
"Домашен арест" за петима членове на мото клуб, обвинени...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Министър Запрянов: България ще получи близо 480 милиона евро...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Пожарът на 86-и километър от магистрала „Тракия“ е...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
