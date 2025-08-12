Пламен Андреев: Трансферът ми в Расинг Сантандер е крачка напред

Младежкият национал на България - Пламен Андреев, бе представен като футболист на Расинг Сантандер на официална пресконференция.

Вратарят е на мнение, че наемът му от Фейенорд в Испания е добра крачка, защото винаги е мечтал да играе в страната.

"Много съм щастлив да съм тук. Това е много добра стъпка, крачка напред за мен, защото цял живот съм мечтал да усетя емоцията от футбола в Испания. Нуждая се от игрово време, много съм уверен за преминаването си тук. Ще бъда честен, не знаех много за Расинг, бях запознат с феновете, които са много емоционални. Може би ще разбера повече след пет дни (б.р. – при първия мач за сезона срещу Кастейон)", сподели той.

Стражът е категоричен, че ще се бори за титулярно място.

"Аз съм модерен вратар, който чете играта, излиза напред. Могат да ми се доверят, че няма да допускам много голове и ще имам сухи мрежи. През цялата си кариера трябва да се бориш, нуждаеш се от конкуренция. Уважавам много Йокин, но ще се боря за това място. Ако искаш да се изкачиш, трябва да се бориш с добри вратари. Нивото в отбора е много добро. През миналия сезон се бориха за място в Ла Лига. Имаме конкуренция на всяка позиция. Можем отново да се борим за това. Това е страхотен отбор с много добри момчета", коментира Андреев.