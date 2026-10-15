ПСЖ надви Манчестър Сити и оглави класирането

Пари Сен Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4:2 на „Етихад“ и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от шест точки и десет отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе три бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.

Дезире Дуе откри резултата в 13-ата минута с прецизен изстрел от границата на наказателното поле, а само две минути по-късно Усман Дембеле удвои след отлично центриране на младия си съотборник. В 32-рата минута Витиня направи преднината на парижани класическа с мощен удар, с който завърши поредна бърза комбинация на гостите.

На почивката мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска предприе тройна смяна, която даде резултат. Ерлинг Холанд намали в 53-тата минута и отбеляза своя 37-и гол в Шампионската лига с екипа на „гражданите“, изпреварвайки Серхио Агуеро във вечната клубна класация на голмайсторите в турнира.

Надеждите на английския тим обаче бяха попарени от неубедителна намеса на Джанлуиджи Донарума след удар на Манес Аклиуш. Топката премина зад гърба на италианския вратар и ПСЖ възстанови аванса си от три попадения.

Манчестър Сити не се предаде и продължи да атакува. Холанд първо удари напречната греда, а след това се разписа за втори път, оформяйки 2:4. В заключителните минути Феран Торес имаше възможност да върне още повече интригата, но пропусна дузпа, спасена от Донарума.

Двата отбора отправиха общо 42 удара, 19 от които точни, в двубой, който предложи множество голови положения и сериозни обрати в инициативата. С успеха ПСЖ затвърди отличния си старт в турнира, докато Манчестър Сити остана с поражение след опита си за късен обрат.