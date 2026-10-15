БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ПСЖ надви Манчестър Сити и оглави класирането

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Запази

Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе три бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.

ПСЖ
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пари Сен Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4:2 на „Етихад“ и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от шест точки и десет отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе три бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.

Дезире Дуе откри резултата в 13-ата минута с прецизен изстрел от границата на наказателното поле, а само две минути по-късно Усман Дембеле удвои след отлично центриране на младия си съотборник. В 32-рата минута Витиня направи преднината на парижани класическа с мощен удар, с който завърши поредна бърза комбинация на гостите.

На почивката мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска предприе тройна смяна, която даде резултат. Ерлинг Холанд намали в 53-тата минута и отбеляза своя 37-и гол в Шампионската лига с екипа на „гражданите“, изпреварвайки Серхио Агуеро във вечната клубна класация на голмайсторите в турнира.

Надеждите на английския тим обаче бяха попарени от неубедителна намеса на Джанлуиджи Донарума след удар на Манес Аклиуш. Топката премина зад гърба на италианския вратар и ПСЖ възстанови аванса си от три попадения.

Манчестър Сити не се предаде и продължи да атакува. Холанд първо удари напречната греда, а след това се разписа за втори път, оформяйки 2:4. В заключителните минути Феран Торес имаше възможност да върне още повече интригата, но пропусна дузпа, спасена от Донарума.

Двата отбора отправиха общо 42 удара, 19 от които точни, в двубой, който предложи множество голови положения и сериозни обрати в инициативата. С успеха ПСЖ затвърди отличния си старт в турнира, докато Манчестър Сити остана с поражение след опита си за късен обрат.

Свързани статии:

Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Норвежкият тим надделя с 1:0 след попадение на Фредрик Шьоволд, а...
Чете се за: 06:10 мин.
Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола
Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола
Домакините на два пъти повеждаха с попадения на Мартен де Роон и...
Чете се за: 03:02 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Манчестър Сити #ПСЖ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
1
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
2
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и навременни действия
5
Премиерът Радев: Показахме, че България има способности за бързи и...
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута
6
Испанският крал Фелипе VI с историческо посещение в Сеута

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
5
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
6
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...

Още от: Шампионска лига

Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Борусия Дортмунд се препъна отвъд Полярния кръг, Бодьо/Глимт поднесе нова изненада в Шампионската лига
Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола Реал Мадрид шокира Рома с невероятен обрат в трилър със седем гола
Чете се за: 03:02 мин.
Фейенорд обърна Комо в голово шоу с пет попадения Фейенорд обърна Комо в голово шоу с пет попадения
Чете се за: 01:35 мин.
Ливърпул се развихри в Австрия, Баркола записа първия си хеттрик Ливърпул се развихри в Австрия, Баркола записа първия си хеттрик
Чете се за: 01:45 мин.
Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали Уейн Рууни нападна Лисандро Мартинес: Ако Юнайтед привлече по-добри играчи, той ще е сред първите напуснали
Чете се за: 07:27 мин.
Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции! Лисандро Мартинес избухна срещу шефовете на Манчестър Юнайтед: Очаквах повече инвестиции!
Чете се за: 05:07 мин.

Водещи новини

Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София? Защо хранителните продукти във Видин са по-скъпи, отколкото в София?
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Какви са очакванията за „Евровизия 2027“? Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?
Чете се за: 04:55 мин.
Евровизия
След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС След атаките в Черно море: Премиерът, министри и службите на изслушване в НС
Чете се за: 08:15 мин.
У нас
Тройно поскъпнаха застраховките за кораби и товари след атаките в...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Илияна Йотова: България и Румъния ще настояват Черно море да е...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Правителството одобри проекта на бюджет за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ