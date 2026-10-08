Раул Асенсио: С Жозе Моуриньо можем отново да бъдем най-добрият отбор в Европа

Защитникът на Реал Мадрид Раул Асенсио даде откровено интервю пред испанското издание AS, в което разказа за един от най-трудните периоди в кариерата си. 23-годишният футболист говори за претърпяната операция на пищяла, личните проблеми, които е трябвало да преодолее, и желанието си отново да заслужи доверието на привържениците на мадридския гранд.

Асенсио призна, че от близо година изпитва болки в крака, но дълго време е продължил да играе въпреки физическия дискомфорт. От януари проблемът е бил овладяван чрез консервативно лечение, но впоследствие пукнатината се е увеличила и операцията е станала неизбежна.

"Болките ставаха все по-силни. Страдах, но не можех да спра, защото отборът беше над всичко. Винаги мисля за този клуб и за неговата емблема. Но дойде момент, в който фрактурата стана по-сериозна и разбрах, че трябва да се оперирам“, сподели защитникът.

Един от най-емоционалните моменти за младия футболист е бил непосредствено след хирургическата интервенция, когато е получил неочаквана подкрепа от старши треньора Жозе Моуриньо.

Португалският специалист лично посетил Асенсио в болницата, а жестът му оказал огромно влияние върху настроението на защитника.

"Посещението на Моуриньо след операцията ми даде огромен прилив на енергия. В такива моменти имаш много съмнения, мислиш за възстановяването и колко време ще бъдеш извън терена. Това, че той дойде да ме види, означаваше много за мен“, разказа Асенсио.

Футболистът разкри и една по-различна страна от характера на Специалния, който често е възприеман като строг и взискателен треньор.

"Моуриньо е близък с играчите, скромен, любезен и забавен. Той е един от нас в съблекалнята. Когато бях малък, го познавахме като човек със силен характер, но отвътре е прекрасна личност“, добави испанецът.

Асенсио се върна и към началото на своя път в Реал Мадрид. Той пристига в школата на клуба едва на 14 години, напускайки родния си остров Гран Канария. Според него именно този период го е научил на самостоятелност, дисциплина и отговорност.

Защитникът изрази специалната си благодарност към Карло Анчелоти, който му дава възможност да дебютира за първия отбор.

"Анчелоти беше много повече от треньор за мен. Той беше човекът, който ме подкрепи, повярва в мен и ми каза, че ще остана в първия отбор. Винаги ще пазя специален спомен за него“, заяви Асенсио.

Младият испанец говори и за решението си да носи номер 2, който преди това е принадлежал на Дани Карвахал.

"Когато ми казаха, че номерът на Дани е свободен, дори не се замислих. Писах му и на шега му казах, че се надявам да не посрамя номера му. Карвахал е пример за всички футболисти от школата. Той остави огромна следа в мен“, сподели защитникът.

Асенсио не подмина и личните проблеми, които съпътстваха последните месеци от живота му. Той призна, че е допуснал сериозна грешка при инцидент с автомобила си през лятото, за който е получил тежка глоба.

"Сгреших, признавам го. Извиних се и ще продължа да се извинявам. На 23 години съм и съм допускал грешки, но трябва да осъзнавам къде се намирам. Аз съм футболист на Реал Мадрид и подобно нещо не бива да се повтаря“, категоричен беше той.

Защитникът коментира и приключилото съдебно производство, в което е бил замесен заедно с бивши свои съотборници. По думите му негативните реакции от трибуните не са успели да повлияят на представянето му, въпреки че ситуацията е била тежка за неговото семейство.

Асенсио призна, че разбира разочарованието на феновете на Реал Мадрид както от неговите лични действия, така и от неубедителното начало на сезона за отбора.

"Ще работим повече и ще говорим по-малко. Думите отлитат, затова е време да говорим на терена. Разбирам, че привържениците може да са били разочаровани от мен, но ще направя всичко възможно да променя това. Един футболист, израснал в школата, винаги ще даде всичко за тази емблема“, обеща испанецът.

В интервюто Асенсио засегна и представянето на две от големите звезди на мадридчани – Винисиус Жуниор и Килиан Мбапе. За бразилеца защитникът изрази увереност, че скоро ще възвърне най-добрата си форма.

"Вини е Вини и винаги ще бъде такъв. Той има специална аура. Всички в съблекалнята го обичат. Футболистите не сме роботи, а хора. Може би в момента не е същият Вини от преди две години, но ще се върне, защото виждаме как работи всеки ден“, заяви Асенсио.

Още по-категоричен беше той по отношение на Мбапе, когото определи като най-достойния кандидат за „Златната топка“.

"Би било справедливо Мбапе да спечели „Златната топка“. Виждам го всеки ден и за мен той е най-добрият футболист сред всички номинирани. Във футболно отношение Килиан е най-добрият“, подчерта защитникът.

Въпреки трудния период и разочароващия старт на сезона Асенсио остава оптимист за бъдещето на Реал Мадрид. Той вярва, че под ръководството на Моуриньо отборът има потенциала отново да се превърне във водещата сила в европейския футбол.

Попитан дали е възможно мадридчани да спечелят 16-ата си титла в Шампионската лига на стадион "Метрополитано“, испанецът отговори без колебание:

"Невъзможно? Напротив, напълно възможно е. За Реал Мадрид няма нищо невъзможно. С Моуриньо имаме големи шансове да докажем, че отново сме най-добрият отбор в Европа.“

В края на разговора Асенсио разкри и своята ангажираност с благотворителни инициативи, насочени към деца с тежки заболявания. Той подчерта, че възможността да носи радост на хората извън футболния терен е също толкова важна за него.

"Имаме късмета да можем да направим някого щастлив само с малък жест. Да прекарам два или три часа с тези деца ме изпълва. Аз съм футболист, но преди всичко съм човек“, завърши Асенсио.

За 23-годишния защитник основната цел сега е успешното възстановяване и завръщането на терена. След тежките месеци, изпълнени с физически и лични изпитания, той е решен да докаже, че може отново да бъде важна част от Реал Мадрид и да спечели обратно доверието на привържениците.