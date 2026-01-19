Реакциите на партиите след оставката на президента

След като президентът обяви своето решение, не закъсняха и политическите реакции.

От "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" приветстваха появата на Румен Радев на партийната сцена и поставиха реперите, по които биха работили заедно.

Надежда Йорданова, съпредседател на ПГ на ПП-ДБ: "Слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на нашата коалиция ПП-ДБ. Ние сме и продължаваме да бъдем политическа сила, която продължава да работи за разграждането на модела Борисов - Пеевски, на завладяваната държава и също така отстояваме силна България в силна Европа, изцяло силно проевропейски път."

От ръководството на БСП първа реакция дойде от Кристиан Вигенин, който написа в социалните мрежи: "Когато беше най-тъмно, президентската институция остана да свети като фар. Вярвам, че заедно можем да направим това, за което тогава силите ни не стигнаха."

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов в социалните мрежи приветства Радев като "добре дошъл" на политическия терен в България. И отбеляза, че ИТН е позиционирана като дясна, традиционна и консервативна партия. И водещите теми за нея остават традиционните български ценности, защитата на българите в Северна Македония и прекратяването на нелегалната миграция.

Като очаквано решение Радостин Василев от МЕЧ определи оставката на Радев и видя партньор в бъдещ политически проект.

Радостин Василев, лидер на МЕЧ: "Политическият живот в Бъглария се нуждае от съмишлиници в борбата с един модел за когото и президентът говори в своята реч - това е моделът на корупцията на завладяните институции. Видено е че с повечето от субектите в настоящия парламент - този модел не може да бъде преборен.

Ръка за партньорство подадоха и от "Величие".

Ивелин Михайлов, лидер на "Величие": "Аз съм зарадван, защото виждам подкрепа в борбата на смяна на статуквото. До този момент от партиите не виждам нито една, с която бихме могли да работим."

Останалите политически сили досега не са коментирали оставката на президента.