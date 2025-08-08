Рилски спортист започва защитата на трофея в НБЛ срещу Миньор

Баскетболният първенец на България Рилски спортист ще срещне Миньор 2015 (Перник) в първия кръг на предстоящия сезон 2025/2026 в Националната баскетболна лига. Жребият беше изтеглен днес в зала „Триадица“ в София.

Общо 11 отбора ще участват в Лигата, като ще има и двама дебютанти - Локомотив Пловдив и Ботев Враца 2012. Другите тимове са същите от миналия сезон - Рилски спортист, Черно море Тича, Балкан, Спартак Плевен, Академик Бултекс 99, Берое, Миньор 2015, Левски и Шумен.

Останалите двойки в първия кръг са: Ботев Враца - Берое, Локомотив Пловдив - Черно море Тича, Академик Бултекс 99 - Балкан и Спартак Плевен - Левски.

Първенството ще започне през уикенда 4-6 октомври.