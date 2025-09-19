Руи Мота: Резултатът е по-добър за Левски

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота коментира равенството 0:0 с Левски в дербито от деветия кръг на Първа лига.

„Стана труден двубой. През първото полувреме имаше битка и не много възможности за игра, а през второто имахме повече контрол над топката. Усещах, че ако имахме малко повече качество в последния пас, можеше и да вкараме. Изглежда ми като по-добър резултат за Левски, не за нас, но гледаме напред", заяви Мота след края на мача.

„Всеки иска да играе в такива големи мачове, в такава атмосфера. Привилегия е да играеш в тази обстановка. Не е лесно срещу нито един отбор в шампионата, срещу всички става битка. Имаме определени затруднения с контузии, но тези, които играят, се справят добре. Това е най-важното“, завърши треньорът.