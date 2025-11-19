БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шотландия елиминира Дания и се класира директно за Мондиал 2026.

Шотландският национал Джон Макгин: Мислех, че играхме доста зле, но кого го е грижа?
Снимка: БТА
Слушай новината

Шотландия победи Дания с 4:2 на изпълнения до краен предел „Хампдън Парк“и успя да се класира за първи път на световно първенство по футбол от 1998 година насам.

Шотландците се нуждаеха от трите точки, за да изпреварят Дания за първото място в група С и да си осигурят директно класиране на Мондиал 2026.

През по-голямата част от мача Дания доминираше, дори когато остана с 10 души, но Шотландия отбеляза два зрелищни гола в добавеното време.

„Честно казано, мисля, че играхме доста зле, но кого го е грижа?“, каза шотландският национал Джон Макгин пред Би Би Си.

„Чувството е невероятно. Преди това си мислиш, че това е поредният славен провал, още един удар. Мислех си за плейофите в 91-ата минута. Какъв удар от Киърън Тиърни за третия гол - никога повече няма да се чувствам така на футболен стадион", коментира Макгин.

Селекционерът на шотландците Стив Кларк изведе Шотландия до последните две европейски първенства, но и в двата случая те не успяха да преминат груповата фаза, отбелязвайки само три гола в шест мача в двата турнира.

„Това беше шансът, един мач. Заложихме всичко на карта. Винаги има една последна стъпка и тя винаги е най-трудната", каза треньорът.

