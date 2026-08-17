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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

След проверката в „Баба Алино“: Държавата предприема действия за спиране на електричеството и водоснабдяването в незаконните сгради

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Държавата ще предприеме действия за спиране на електричеството и водоснабдяването в незаконните сгради в местността „Баба Алино” край Варна. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който отиде на проверка на място. Предстои издаването на още заповеди за събаряне на незаконни сгради - като общо 42 трябва да бъдат премахнати. Заповедите за събаряне се обжалват от украинската фирма, построила къщите. Предварителното им изпълнение беше отменено от Административния съд във Варна. Намерението на властта да спре достъпа до ток и вода на незаконните сгради се блокира заради отказ на местните електро и ВиК-дружества.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Няма да стоим със скръстени ръце и няма да се молим. Ще намерят начин да прекъснат тока на тези сгради, които са незаконни. Съвсем скоро с новата управа на ВиК ние ще намерим техническото решение и ще можем да спрем водата на сградите, които са незаконно строителство.“

Кметът на Варна обясни.

Благомир Коцев, кмет на Варна: „За да се спре електрозахранването и водозахранването на незаконните сгради, трябва да се спре и на законната. И затова ЕРП - Север ни отказват и ВиК също ни отказват с мотиви, че трябва да се намери мястото, където точно да бъде прекъснато захранването между законното и незаконното строителство.“

12 заповеди за премахване на незаконни сгради с над 40 апартамента в тях е издала до момента общината. Срещу тях са образувани дела по жалби, подадени от две фирми с управител Олег Невзоров.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „И аз наистина се надявам максимално бързо тези обжалвания на тези заповеди да приключат и максимално бързо всички, като общество, да видим събарянето на тези сгради.“

„От Корпорация КУБ излязоха с позиция, в която казват, че продължават да си сътрудничат с институциите и предоставят цялата необходима информация, като защитават правата си и тези на собствениците. Уточняват още, че при последната проверка на комплекса не е допуснато извършване на незаконно прекъсване на електро и водоснабдяването. Съответните обстоятелства са официално документирани, както и фактът, че няма незаконно свързване към мрежата на Енерго Про и ВИК - Варна.“

В незаконните сгради има настанени семейства с малки деца, които изразиха притеснения, че ще останат на улицата, ако жилищата им бъдат съборени. Те казват, че има издадени нотариални актове за собственост. Задават и въпроси към властта.

- „Как може тогава щом строителството е незаконно да мина през нотариус?“

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „За съжаление Вие сте станали жертва на това, че всичките тези институции заедно с инвеститора, който Ви е продал на Вас имоти, просто са направили една огромна измама.“

Шишков коментира, че институциите с години назад не са си вършили работата, за да изникне цял незаконен град.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Сега по обратния ред ще разглобим незаконния град.“

Регионалният министър съобщи още, че автомагистрала „Хемус“ трябва да бъде завършена до Велико Търново в рамките на мандата на правителството. Министър Шишков подчерта, че държавата изпълнява и мащабни проекти за трайно решаване на водната криза в Плевен и Ловеч.

#местност Баба Алино # Благомир Коцев #Иван Шишков

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