Спартак Варна привлече бивш играч на Дунав Русе

Спартак Варна се подсили три кръга след старта на сезона в Първа лига. „Соколите“ привлякоха Луис Пахама, съобщиха тази вечер от клуба. Все пак не става ясно за колко време е привлечен нападателят.

Той е познат от на българските фенове от престоя си в Дунав Русе. Пахама е играл още за Монако Б, на отбори във Франция, Испания, Португалия, Латвия, Германия, като последно играе в Ирак.

Да пожелаем успех на Луис със синьо-бялата фланелка и разбира се много голове и асистенции!", пише в публикацията в официалния фейсбук профил на Спартак 1918 Варна.