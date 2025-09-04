БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Чете се за: 03:22 мин.
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Чете се за: 00:52 мин.
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Чете се за: 02:10 мин.
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Чете се за: 01:02 мин.
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Чете се за: 00:55 мин.
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Чете се за: 00:37 мин.
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Чете се за: 01:25 мин.

БЕЗВОДИЕТО В ПЛЕВЕН

Сухопътни войски се включват в дейности по преодоляването на водната криза в Плевен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Запази
Сухопътни войски се включват в дейности по преодоляването на водната криза в Плевен
Слушай новината

Формирования от Сухопътните войски се включват в провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за преодоляване на водната криза в региона на Плевен.

От днес, 4 септември, военнослужещи със специализирана инженерна техника от състава на Пето бригадно командване и 55-и инженерен полк участват в разчистването и възстановяването на неизползвана от дълги години връзка между река Дъбнишка бара и Ясенския напоителен канал.

Ръководител и координатор на изпълнението на поставената задача е командирът на Пето бригадно командване полковник Иван Вълев. Дейностите се извършват във връзка с преодоляването на трайната липса на вода за питейно-битови нужди в Община Плевен и региона.

Военнослужещите действат по искане на областния управител на Плевен съгласно резолюция на министъра на отбраната и по разпореждане на началника на отбраната.

#водната криза в Плевен #сухопътни войски #безводие

