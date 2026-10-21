Тампа Бей Лайтанинг с убедителна срещу Вегас Голдън Найтс

Никита Кучеров вкара гол и направи две асистенции при победа на Тампа Бей Лайтнинг с 6:2 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така руското крило достигна границата от 1137 точки и изравни клубния рекорд на Стивън Стамкос.

Антони Сирели отбеляза две попадения, а Джон Карлсън, Брендън Хагел и Виктор Хедман се разписаха по веднъж за Лайтнинг. Андрей Василевски пък спря 32 удара за Тампа Бей, който спечели трети пореден мач през редовния сезон.

Марк Стоун и Иван Барбашев бяха точни за Вегас, който пък достигна до края на серията си от три победи. Картър Харт завърши с 15 спасявания.

Никола Делориер вкара два гола, включително победния, а гостуващият Каролина Хърикейнс спечели с 6:3 срещу Ванкувър Канъкс. Логан Станковен и Николай Елерс също отбелязаха по две попадения за Кейнс, които вече са с баланс 6-1-0 в гостувания.

Линус Карлсон, Йонатан Лекеримаки и Макс Сасън бяха точни за Канъкс, които са без победа в осем поредни мача.

Еван Бушар отбеляза победното попадение на 27-ия си рожден ден и Едмънтън Ойлърс спечели с 4:3 срещу Минесота Уайлд. Леон Драйзайтел бе точен два пъти при числено предимство, а Матю Джоузеф вкара един гол и Конър Макдейвид направи три асистенции, за да остане начело на листата по точки с 26.

Кирил Капризов бе точен за Уайлд с 11-ия си гол за сезона, с който остава начело при реализаторите. Йоел Ериксон Ек и Райън Хартман също вкараха за Минесота.

Мико Рантанен завърши 11-ия хеттрик в кариерата си в редовния сезон с гол при числено предимство, донесъл победа на Далас Старс с 3:2 срещу Бостън Брюинс след продължение. Матю Пойтрас и Джеймс Хагенс бяха точни за „мечоците“.

Маклин Селебрини вкара два гола, включително победния в продължението, а Сан Хосе Шаркс направи пълен обрат и надви Монреал Канейдиънс с 4:3. Майкъл Миса и Тайлър Тофоли също бяха точни за успеха, а Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Коул Кофилд вкараха за Хабс.