Лора Христова постигна най-доброто класиране сред българските биатлонисти в спринтовете от първия кръг на Световната купа в Контиолахти, Финландия.

Бронзовата олимпийска медалистка завърши на 24-о място в спринта на 7,5 километра при жените, след като допусна само една грешка в стрелбата. Българката финишира на точно една минута от победителката Елвира Йоберг и прибави 17 точки към актива си в генералното класиране, в което вече има 27.

Силно представяне записа и Валентина Димитрова, която повали всичките десет мишени и завърши с изоставане от минута и 15 секунди. Българката намери място сред първите 40 и заслужи първите си десет точки за Световната купа през сезона.

Милена Тодорова, която завърши четвърта в олимпийския спринт в Милано-Кортина 2026, допусна три грешки на огневия рубеж и се нареди на 76-а позиция с пасив от две минути и 30 секунди.

Мария Здравкова също направи три пропуска в стрелбата и завърши на 97-о място, на четири минути и седем секунди от победителката.

Шведката Елвира Йоберг демонстрира отлична форма в ски бягането и въпреки една наказателна обиколка триумфира с време от 21:05.6 минути. Успехът е 16-и в кариерата ѝ за Световната купа и втори в Контиолахти след победата в индивидуалната дисциплина на 15 километра.

Французойката Жюстен Бреза-Буше завърши втора с изоставане от едва 1.5 секунди, а представителката на Полша Камила Жук допълни почетната стълбичка с безгрешна стрелба и пасив от 6.4 секунди.