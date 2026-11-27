Лора Христова записа най-доброто българско класиране в първия старт при жените за сезон 2026/27 в Световната купа по биатлон. Националката завърши на 31-во място в индивидуалната надпревара на 15 километра във финландския зимен център Контиолахти.

Христова допусна две грешки в четирите си стрелби и финишира на 3:46.9 минути зад победителката Елвира Йоберг.

Шведката демонстрира отлична форма в ски бягането и въпреки един пропуск на огневия рубеж спечели състезанието с време от 41:47.9 минути.

За радост на домакините финландката Соня Лейнамо зае второто място с безгрешна стрелба и изоставане от 22.7 секунди. Почетната стълбичка допълни французойката Жулиа Симон, която също повали всичките 20 мишени, но остана на 53.1 секунди от победителката.

Йоберг бе единствената състезателка сред първите пет в крайното класиране, която допусна грешка в стрелбата.

От останалите български представителки Милена Тодорова завърши на 36-а позиция с три пропуска и изоставане от 4:40.6 минути. Мария Здравкова и Валентина Димитрова допуснаха по пет грешки на огневия рубеж и се наредиха съответно 80-а и 83-та.

Първият кръг от Световната купа по биатлон в Контиолахти продължава в събота със смесената единична и смесената отборна щафета.