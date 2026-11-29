Световната шампионка в слалома Камий Раст спечели надпреварата от Световната купа по ски алпийски дисциплини за жени в американския зимен център Килингтън.

Швейцарката заемаше третата позиция след първия манш с изоставане от 0,18 секунди, но със силно второ спускане по пистата "Суперстар“ заслужи победата с общо време от 1:40.93 минута.

За 27-годишната Раст това е пети успех в кариерата за Световната купа и втори в курорта в щата Върмонт след триумфа ѝ през 2024 година.

Състезаващата се за Албания Лара Колтури завърши на второ място, само на девет стотни от секундата зад победителката.

Голямата звезда на домакините Микаела Шифрин не успя да се възползва от преднината си след първия манш. Американката даде едва 20-о време при второто си спускане и остана трета с изоставане от 0,59 секунди. Въпреки пропуснатата възможност за победа Шифрин достигна до своя юбилеен стотен подиум в дисциплината за Световната купа.

След пет проведени старта през сезона Лара Колтури оглавява генералното класиране за Големия кристален глобус с 366 точки, следвана от Камий Раст с 254 и германката Ема Айхер с 240.

Колтури е лидер и в подреждането за Малкия кристален глобус в слалома с актив от 260 точки.

Следващите състезания от Световната купа при жените ще се проведат между 11 и 13 декември в Бийвър Крийк, САЩ.